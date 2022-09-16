В Пентагоне заявили о продолжении тяжелых боев на Украине Пентагон: США ожидают продолжения тяжелых боев на Украине

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

США ожидают, что на Украине в ближайшее время будут продолжаться очень тяжелые бои. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Он также подчеркнул, что Штаты намерены продолжать помогать Киеву. Его слова приводит ТАСС.

Я не буду заниматься предположениями и говорить о каких-то сроках завершения этого конфликта. Мы видели, что украинцы добились некоторых успехов, и мы продолжим фокусироваться на поддержке их в этой борьбе. <...> Но мы ожидаем, что это и дальше будут очень тяжелые бои, — сказал Райдер.

По его мнению, конфликт может стать более коротким, если российская сторона «решит принять правильное решение» и выведет вооруженные силы с Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что основной целью спецоперации РФ на Украине является освобождение Донбасса. Российский лидер отметил, что работа продолжается, несмотря на попытки контрнаступления украинской армии.

Также Путин сообщил, что знает о фактах обстрела российских территорий, граничащих с Украиной. По его словам, Россия старается отвечать сдержанно, однако это будет продолжаться «до поры до времени».