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В Пентагоне возмутились насмешкам над беременными в войсках США

09:32, 12 марта 2021
Джон Кирби Джон Кирби Фото: Lisa Ferdinando/Dod/Global Look Press

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил об унижающих «все Вооружённые силы США» комментариях, вызванных сообщением о введении в армии специальной формы для беременных.

Мы совершенно не собираемся слушать советы по личному составу или китайским военным от ведущего ток-шоу, — отметил контр-адмирал ВМС США.

Так он отреагировал на реплику ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, который 11 марта заявил, что китайские военные становятся «более мужественными», а военные США — «более женственными», сообщает телеканал CNN.

Высказывание Карлсона назвал «телевизионной драмой» представитель Космических войск США Скотт Стокер в Twitter.

Хочу напомнить всем, что его мнение, на которое он имеет полное право, основано ровным счётом на нулевом числе дней, проведённых в вооружённых силах, — подчеркнул Стокер.

В Вооружённых силах США женщины составляют 16% личного состава и 19% офицерского состава.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат палаты представителей США от Республиканской партии Ронни Джексон, занимавший должность главного врача Белого дома, оскорблял коллег, употреблял алкоголь и снотворное, будучи на рабочем месте. Об этом говорится в докладе специального инспектора Пентагона.

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