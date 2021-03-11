В Пентагоне возмутились насмешкам над беременными в войсках США

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил об унижающих «все Вооружённые силы США» комментариях, вызванных сообщением о введении в армии специальной формы для беременных.
Мы совершенно не собираемся слушать советы по личному составу или китайским военным от ведущего ток-шоу, — отметил контр-адмирал ВМС США.
Так он отреагировал на реплику ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона, который 11 марта заявил, что китайские военные становятся «более мужественными», а военные США — «более женственными»,
Высказывание Карлсона
Хочу напомнить всем, что его мнение, на которое он имеет полное право, основано ровным счётом на нулевом числе дней, проведённых в вооружённых силах, — подчеркнул Стокер.
В Вооружённых силах США женщины составляют 16% личного состава и 19% офицерского состава.
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат палаты представителей США от Республиканской партии Ронни Джексон, занимавший должность главного врача Белого дома, оскорблял коллег, употреблял алкоголь и снотворное, будучи на рабочем месте. Об этом говорится в докладе специального инспектора Пентагона.