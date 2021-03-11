В Пентагоне возмутились насмешкам над беременными в войсках США

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В США зафиксирован случай смерти пациента через несколько дней после прививки от коронавируса препаратом Moderna. Инцидент произошёл в штате Юта — спустя четыре дня после получения второй дозы вакцины скончалась 39-летняя женщина.

Как пишет The Sun, Кэссиди Керилл не имела очевидных проблем со здоровьем. На вакцинацию она пошла ради того, чтобы обезопасить своих клиентов — она работала в отделении пластической хирургии. Но...