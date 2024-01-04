В одной из школ американского штата Айова произошла стрельба Daily Mail: в средней школе американского штата Айова произошла стрельба

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В одной из школ штата Айова в США произошла стрельба, сообщает издание Daily Mail. По предварительным данным, несколько человек получили ранения.

Сегодня первый день после зимних каникул для учеников средней школы Перри. Сообщения о выстрелах поступили сразу после 09:00. В школе учатся около 1700 детей, — говорится в сообщении.

Офис шерифа округа Даллас подтвердил факт расследования стрельбы, однако не сообщил подробностей об инциденте. Также известно, что на место происшествия направлены не менее пяти карет скорой помощи, несколько полицейских подразделений, вертолеты санавиации и пожарные.

В штате Флорида несколько человек получили ранения во время стрельбы в торговом центре. Инцидент произошел в городе Окала. По данным местной полиции, подозреваемый скрылся, о его мотивах не сообщается.

В Праге 24-летний Дэвид Козак ранее обстрелял студентов и работников Карлова университета. Вследствие стрельбы погибли не менее 14 человек, еще около 25 получили ранения. Стрелок покончил с собой. Позднее в Сети появились кадры из чешской столицы, где произошел инцидент. Премьер-министр Чехии Петр Фиал объявил 23 декабря днем траура по погибшим в результате стрельбы.