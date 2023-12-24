Стрельба произошла в торговом центре в США Несколько человек пострадали при стрельбе в торговом центре во Флориде

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы, открытой в одном из торговых центров города Окала в американском штат Флорида, сообщили представители местной полиции в социальной сети Twitter (X). Число пострадавших не называется.

Несколько человек получили ранения. Подозреваемый, предположительно, скрылся. В настоящее время проводится эвакуация людей из торгового центра, — говорится в тексте.

Правоохранители также призвали местных жителей избегать пребывания в опасном районе. Ведется расследование произошедшего.

Ранее в Чехии 24-летний Дэвид Козак открыл огонь по студентам и работникам Карлова университета в Праге. По данным полиции, погибли по меньшей мере 14 человек, еще около 25 получили ранения. Стрелок покончил с собой. Премьер-министр страны Петр Фиала подчеркнул, что стрельба в университете не связана с терроризмом и организованной преступностью.

До этого в Москве задержали мужчину, который открыл стрельбу на улице Льва Яшина. Между тремя знакомыми завязалась ссора, в результате которой один их них достал травматический пистолет и выстрелил в оппонентов. Пострадавших участников потасовки госпитализировали.