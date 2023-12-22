В Чехии объявили 23 декабря днем траура по жертвам стрельбы в Праге Премьер-министр Фиал: 23 декабря будет в Чехии днем траура по погибшим в Праге

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Чехии объявили 23 декабря днем траура по погибшим в результате стрельбы в Карловом университете в Праге, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Петра Фиала. Он призвал соотечественников почтить минутой молчания память погибших.

Правительство приняло постановление, в котором выражено соболезнование родным и близким погибших. 23 декабря будет днем государственного траура в память о жертвах трагедии. В 12:00 прошу всех граждан почтить погибших минутой молчания, — цитирует агентство главу чешского кабмина.

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Вит Ракушан подчеркнул, что произошедшее в Праге «никак не связано с международным терроризмом». Президент страны Петр Павел также выразил соболезнования близким погибших. Он назвал стрельбу в вузе «самым трагическим подобным инцидентом» в истории Чехии и призвал не злоупотреблять им в политических целях.

Инцидент произошел 21 декабря. 24-летний Дэвид Козак открыл огонь по студентам и сотрудникам учебного заведения. Часть посетителей вуза успела эвакуироваться, другим пришлось баррикадироваться и ждать спасения в кабинетах. По данным полиции, погибли свыше 15 человек, еще 24 человека пострадали. По информации местных СМИ, девять пострадавших находились в тяжелом состоянии. Остальные получили ранения средней или легкой степени тяжести. Мэр чешской столицы Богуслав Свобода заявил, что стрелок покончил с собой.