Стрельба в чешском университете унесла жизни нескольких человек Несколько человек погибли в результате стрельбы в пражском университете

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Стрельба произошла в университете на площади Яна Палаха в чешской Праге, сообщила полиция в аккаунте Twitter (X). По предварительной информации, в результате трагедии погибли несколько человек. Также сообщается о пострадавших. Граждан, проживающих вблизи университета, призвали не выходить из дома.

Мы призываем граждан не оставаться поблизости и не выходить из дома. Вмешательство полиции продолжается, — говорится в сообщении.

Вся площадь Яна Палаха перекрыта. По предварительной информации, нападавший мог использовать длинноствольное ружье с оптическим прицелом. Стрелок может все еще находиться в здании. Сотрудникам университета было приказано забаррикадироваться в кабинетах и выключить свет. Уточняется, что стрельба произошла на философском факультете Карлова университета.

Ранее стало известно о стрельбе в кубанском городе Славянск-на-Кубани. Огонь открыл посетитель ресторана. Мужчине не понравилось, что ему сделали замечание за курение в зале. Инцидент произошел в заведении на Школьной улице, куда пришел уроженец Армении вместе с другом. Из-за буйного поведения и нарушения дресс-кода их обычно не пускали в ресторан, однако в тот день там сменился охранник, поэтому мужчин отвели в зал.