Россиянин открыл стрельбу в ресторане после замечания за курение На Кубани мужчина открыл стрельбу в ресторане после замечания за курение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Славянске-на-Кубани Краснодарского края посетитель ресторана открыл стрельбу после того, как ему сделали замечание за курение в зале, сообщает Telegram-канал Kub Mash. По его информации, сначала между гостями завязалась драка.

Как передает канал, инцидент произошел в заведении на Школьной улице, куда пришел уроженец Армении вместе с другом. Из-за буйного поведения и нарушения дресс-кода их обычно не пускали в ресторан, однако в тот день там сменился охранник, поэтому мужчин отвели в зал. После начавшегося из-за курения конфликта посетитель достал травматический пистолет и произвел девять выстрелов. Персонал заведения вызвал полицию, мужчину задержали. Никто не пострадал.

Ранее в Москве задержали мужчину, который открыл стрельбу на улице Льва Яшина. Между тремя знакомыми завязалась ссора, в результате которой один их них достал травматический пистолет и выстрелил в оппонентов. Пострадавших участников потасовки госпитализировали.

В Ленобласти ранее произошла драка, которая закончилась стрельбой из газового пистолета. Конфликт случился около автозаправки в Русско-Высоцком. Пострадавшим оказался уроженец Воронежской области, которому выстрелили в глаз. Врачи оказали ему необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение. Другие участники драки задержаны.