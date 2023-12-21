Стало известно количество погибших при стрельбе в университете Чехии Стрельба в университете Праги унесла жизни 10 человек

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В результате стрельбы в университете в центре Праги погибли 10 человек, сообщает новостной портал lidovky.cz. Еще девять граждан получили серьезные ранения, остальные — повреждения легкой или средней тяжести. По предварительной информации, преступник, открывший огонь по людям, был убит во время полицейской операции по его обезвреживанию.

Факультет искусств в Праге и его окрестности стали мишенью безумного стрелка во второй половине дня. У его буйства 10 жертв, 11-й погибший — он сам. Спасатели оказывают помощь 30 пострадавшим. По словам министра внутренних дел Вито Австрийца, опасности больше нет, сообщников у нападавшего нет, — говорится в сообщении.

О стрельбе в пражском университете стало известно 21 декабря. Трагедия случилась на площади Яна Палаха. По предварительной информации, нападавший вооружился длинноствольным ружьем с оптическим прицелом и устроил бойню в корпусе вуза. Сотрудники университета были вынуждены баррикадироваться в кабинетах, некоторые студенты успели выбежать из здания.

Также ранее сообщалось, что стрелок покончил с собой. В полиции не комментировали эту информацию, однако уточнили, что он «был устранен».