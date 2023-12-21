Устроивший стрельбу в Праге покончил с собой Мэр Праги: устроивший стрельбу в центре города покончил с собой

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Злоумышленник, открывший стрельбу по людям в центре Праги, покончил с собой, сообщил мэр чешской столицы Богуслав Свобода, передает РИА Новости. В полиции заявили, что стрелявший ликвидирован. По предварительным данным, погибли несколько человек, десятки пострадали.

Cтрелок был устранен. Все здание в настоящий момент эвакуировано, на месте происшествия несколько трупов и десятки раненых, — сообщили в полиции.

Полиция прочесывает этот район, чтобы убедиться, что преступников больше нет, сообщил градоначальник. Мэр рассказал, что находится в здании Карлова университета. На место прибывает все больше спасателей.

Ранее в МВД Чехии сообщили, что на философском факультете Карлова университета произошла стрельба. По словам министра внутренних дел страны Вита Ракушана, огонь на филфаке открыл молодой человек. Глава чешского МВД не исключил, что это мог быть один из студентов.

Точное число жертв и раненых не называется. В экстренных службах рассказали, что есть «несколько» погибших и так же «больше количество» раненых. У пострадавших травмы разной степени тяжести, от легких до очень серьезных.

Русские студенты университета сообщили Daily Storm, что в какой-то момент к вузу начали подъезжать полицейские, которые блокировали улицы. Недалеко от них была перестрелка. По информации источника, в результате стрельбы погибли четыре человека, еще 20 ранены.

7 декабря в Брянске ученица восьмого класса устроила стрельбу в гимназии № 5, застрелив из отцовского ружья одноклассницу и ранив еще нескольких учеников, после чего покончила с собой. Ранее СМИ опубликовали видео со школьницей за 10 минут до нападения на учебное учреждение.