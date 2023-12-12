Опубликовано видео с брянской ученицей за 10 минут до нападения на гимназию

Фото: t.me/sledcom_press

Ученицу, устроившую шутинг в брянской гимназии, смогли отследить на записях с камер внешнего видеонаблюдения. На видео, опубликованном Regnum, видно, что 7 декабря 14-летняя школьница вместе с сестрой-близняшкой прогуливала возле здания учебного учреждения первый урок. Ружье было спрятано в пакете со сменной обувью, а его рукоятка закрыта бумагой-миллиметровкой.

Ружье «Бекас-3» в той компоновке, которая была у подростка, в длину всего 53 сантиметра, но тяжелое — весит более трех килограммов. Сестра покончившей с собой девочки на допросе заявляла, что не знала о планах массового убийства.

Ранее Советский районный суд Брянска арестовал Дмитрия Афанаскина — отца школьницы, устроившей стрельбу. Под стражей он будет находиться ближайшие два месяца. Его обвиняют по двум статьям: в небрежном хранении оружия и доведении несовершеннолетней до самоубийства. Следствие считает, что он применял в отношении 14-летней Алины психологическое насилие, об этом она писала в своем личном дневнике. Отец признал вину в том, что небрежно хранил оружие, но отрицает насилие в отношении дочери.

Под домашний арест была отправлена завхоз брянской гимназии — 51-летняя Лариса Католикова. Ей разрешено выходить на улицу только в больницу и в управление Следственного комитета России.