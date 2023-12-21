Число погибших при стрельбе в университете Праги превысило 15 человек

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В результате стрельбы в корпусе Карлова университета в Праге погибли свыше 15 человек, заявил глава чешской полиции Мартин Вондрашек в эфире телеканала CT24. По его словам, пострадали 24 человека. При этом ранее сообщалось о 10 погибших и 30 пострадавших.

Мы знаем, что в результате этого трагического события погибли более 15 человек. Минимум 24 человека получили ранения, — заявил Вондрашек.

По информации местных СМИ, девять пострадавших находились в тяжелом состоянии. Остальные получили ранения средней или легкой степени тяжести. Стрелок, по предварительной информации, был ликвидирован сотрудниками полиции.

Трагедия случилась на площади Яна Палаха в центре Праги. Преступник открыл огонь по студентам и сотрудникам университета. Нападавший был вооружен длинноствольным ружьем. Часть посетителей вуза успела эвакуироваться, другим пришлось баррикадироваться и ждать спасения в кабинетах.

Сообщалось, что стрелок покончил с собой в ходе полицейской операции по его обезвреживанию. В правоохранительных органах эту информацию не подтвердили, добавив, что он «был устранен».