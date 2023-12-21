Опубликованы кадры из Праги, где произошла стрельба в Карловом университете

Фото: MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

В Сети появились кадры из столицы Чехии, где в четверг, 21 декабря, произошла стрельба, видеозапись публикует ТАСС. Трагедия произошла на площади Яна Палаха в центре столицы республики. Преступник открыл огонь по студентам и сотрудникам учебного заведения, в результате происшествия в Праге погибли свыше 15 человек, еще 24 человека пострадали.

Известно, что нападавший был вооружен длинноствольным ружьем. Часть посетителей вуза успела эвакуироваться, другим пришлось баррикадироваться и ждать спасения в кабинетах. По информации местных СМИ, девять потерпевших госпитализировали в тяжелом состоянии. Остальные получили ранения средней или легкой степени тяжести. Стрелок, по предварительным данным, был ликвидирован сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что стрелок совершил суицид в ходе операции полицейских по его обезвреживанию. В правоохранительных органах эту информацию не подтвердили, добавив, что он «был устранен».

7 декабря в Брянске ученица восьмого класса устроила стрельбу в гимназии № 5, застрелив из отцовского ружья одноклассницу и ранив еще нескольких учеников, после чего покончила с собой. Ранее СМИ опубликовали видео со школьницей за 10 минут до нападения на учебное учреждение.