Мейс: военные США не знают, где находится пропавший в Южной Каролине F-35

Фото: Lance Cpl. Samantha Rodriguez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские военные не знают, где в настоящее время может находиться пропавший в Южной Каролине истребитель F-35, об этом на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter) сообщила конгрессвумен Нэнси Мейс. Она отметила, что провела по этому поводу встречу с представителями Вооруженных сил США и она оказалась одной из самых коротких в ее жизни.

Одна из самых коротких встреч, которые у меня когда-либо были, потому что, угадайте что, никто из представителей морской пехоты США, которых послали проинформировать меня, не имел никаких ответов. <...> Никто не знает, находится ли F-35 в воздухе или под водой, — написала Мейс.

Также информацию о просьбе помочь военным США опубликовал ресурс Flightradar. В сообщении указано, что «американские военные ищут пропавший F-35B в Южной Каролине после того, как вчера пилот катапультировался, а самолет продолжил полет».

О внештатной ситуации с американским истребителем F-35B Lightning II у побережья Южной Каролины стало известно 18 сентября. Местные СМИ сообщили, что пилот самолета успел катапультироваться, сейчас военные занимаются поисками воздушного судна. Инцидент произошел около авиабазы морской пехоты Бофорт.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что истребитель F-35B может пролететь сотни миль без пилотируемого управления. Он предположил, что неуправляемый самолет мог упасть на побережье.