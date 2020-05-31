В ходе протестов в Чикаго погиб человек

Пресс-служба правоохранительных органов Чикаго сообщила о гибели одного человека в результате протестов, которые начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Также пять человек получили ранения.
На данный момент в Миннеаполисе задержаны 240 человек. Около 20 полицейских получили ранения,
Массовые протесты захлестнули США. Во многих городах введён комендантский час. Власти Соединённых Штатов порекомендовали сотрудника Белого дома не выходить на работу.
Как информировал NEWS.ru, американский лидер Дональд Трамп призвал задействовать нацгвардию, пока не стало поздно.
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