В ходе протестов в Чикаго погиб человек

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Власти США рекомендовали не выходить на работу сотрудникам Белого дома. Причиной для такого решения стали массовые беспорядки, которые вызваны смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

В связи с продолжающимися демонстрациями, пожалуйста, не приезжайте сегодня [в воскресенье] в комплекс Белого дома, если это возможно, — говорится в официальном сообщении. Столкновения между полицейскими и демонстрантами около Белого...