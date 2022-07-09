В армии США рассказали об уроках, вынесенных с СВО России на Украине Defense News: армия США по итогам спецоперации России займется модернизацией оружия

Фото: US Army/Flickr.com

Основным приоритетом модернизации армии США станут дальнобойные ракеты и артиллерия, передает издание Defense News. К такому решению пришли военные стратеги Вашингтона, проанализировав специальную военную операцию России на Украине.

В ходе визита в штаб-квартиру армии США в Европе и Африке в немецком Висбадене генерал армии США Джеймс Макконвилл и руководитель командования генерал Дэррил Уильямс заявили, что Вашингтон выбрал правильные цели модернизации своих вооруженных сил. К таким выводам пришли аналитики, проанализировав «уроки», вынесенные со спецоперации на Украине.

Кроме того, чиновники отметили, что на поле боя остается важным применение точного огня на большие расстояния. В связи с этим к 2023 году армия США получит дополнительную артиллерию.

Служба готова к первоначальному размещению своей высокоточной ударной ракеты (PrSM), пушечной артиллерийской системы большой дальности (ERCA) и ракеты средней дальности (MRC) в 2023 финансовом году, чтобы поражать вражеские цели с безопасного расстояния, — говорится в сообщении.

В числе других приоритетных направлений названы разработка и развертывание возможностей боевых машин следующего поколения, систем связи, воздушно-противоракетная обороны, боеспособности солдат, современных вертолетов и летательных аппаратов.

Макконвил добавил, что на Украине и в Восточной Европе есть спрос на вертолеты, поэтому «армия рассматривает возможности дальнего действия». Он отметил, что к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию современный штурмовик дальнего действия и штурмовик-разведчик — в настоящее время разработка находится на этапе конкурсных процедур.

Ранее стало известно, что Пентагон планирует выделить более $27 млн в 2023 году на проекты по использованию военных воздушных шаров на больших высотах. Уточнялось, что их начнут использовать в том числе для отслеживания гиперзвуковых ракет России и Китая.