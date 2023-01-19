Уилла Смита затравили за репост ролика с популярной русскоязычной песней

Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Уилл Смит

Американского актера Уилла Смита затравили подписчики после того, как он сделал репост видео с русскоязычным треком Xcho (армянский исполнитель Хачо Дунамалян) «Ты и я». Кинодеятеля уличили в поддержке России и подчеркнули, что выкладывать музыку на русском «позорно».

Смит опубликовал в своем аккаунте Instagram (деятельность соцсетей в РФ запрещена) ролик, на котором был показан процесс съемки красной игрушечной машинки с елкой на крыше. В кадре она выглядела, как настоящий автомобиль. Процесс съемки сопроводили русскоязычной песней.

Вы будете удивлены, но многие эпизоды в фильмах снимаются именно так, — написал Смит.

Другая часть пользователей в комментариях начала шутить, что Смит нанял русского SMM-специалиста. Часть юзеров назвала репост актера смелым, указав на то, что в настоящее время многие избегают использования русского языка.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко раскритиковал Верку Сердючку за исполнение песен на русском языке. Он считает, что артист должен был навсегда отказаться от исполнения песен на русском языке, если поддерживает киевские власти. В ином случае это чистой воды лицемерие, так как на Украине отовсюду искореняют русский язык, считает Рудченко.