Участники беспорядков в Айове обстреляли полицейских

https://static.news.ru/photo/201b7e5c-a40e-11ea-8e74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/Global Look Press

Участники массовых беспорядков в американском штате Айова обстреляли сотрудников полиции. В результате один из стражей порядка был ранен.

Инцидент произошёл в городе Давенпорт. Трое полицейских попали в засаду, отправившись проверять сообщения о беспорядках в районе, где находятся крупные магазины.

В результате перестрелки двое нападавших были убиты и ещё один ранен. Личности этих люде не разглашаются. После происшествия несколько человек были задержаны, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника полицейского управления города Пола Сикорски.

Беспорядки в США вспыхнули несколько дней назад после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота. При его задержании полицейские применили жесткий удушающий приём и в итоге он скончался.

Ранее NEWS.ru писал, что нападение на полицейский участок произошло в калифорнийском городе Окленд. Пострадавших нет. Задержаны три человека.