Участники беспорядков в Айове обстреляли полицейских

Участники массовых беспорядков в американском штате Айова обстреляли сотрудников полиции. В результате один из стражей порядка был ранен.
Инцидент произошёл в городе Давенпорт. Трое полицейских попали в засаду, отправившись проверять сообщения о беспорядках в районе, где находятся крупные магазины.
В результате перестрелки двое нападавших были убиты и ещё один ранен. Личности этих люде не разглашаются. После происшествия несколько человек были задержаны,
Беспорядки в США вспыхнули несколько дней назад после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота. При его задержании полицейские применили жесткий удушающий приём и в итоге он скончался.
Ранее NEWS.ru писал, что нападение на полицейский участок произошло в калифорнийском городе Окленд. Пострадавших нет. Задержаны три человека.
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