Тропический шторм обрушился на Калифорнию с дождем и ветром

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Ураган «Хилари» обрушился на Калифорнию всей своей мощью, сообщает РЕН ТВ. Вода заполняет улицы, проникает в постройки и затапливает все на своем пути.

В результате бурные потоки проникли в метро в Лос-Анджелесе, буквально превратив станции и тоннели в бушующие подземные реки. Последствия урагана исследователи отнесли ко второй категории опасности.

Местные власти готовились к подобным последствиям. На большей части южной Калифорнии заблаговременно ввели режим чрезвычайного положения (ЧП). Распоряжение об этом подписал губернатор штата Гэвин Ньюсом. Предполагается, что «Хилари» станет самым разрушительным штормом в штате за последние 10 лет. Ураган также стал первым тропическим штормом в регионе за последние 84 года.

Ранее главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что Дальнему Востоку, в частности Приморью, угрожает новый тайфун, идущий практически по той же траектории, что и накрывший Уссурийск «Ханун». Эксперт отметила, что в зоне циклона ожидаются порывы ветра до 70 метров в секунду. По ее словам, срок жизни урагана может составлять до двух недель.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что проблема изменения климата является не менее опасной, чем возможность начала ядерной войны. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, какая из двух угроз несет наибольшие риски для человечества.