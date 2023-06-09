Третья мировая начнется в космосе? США готовятся к войне с Россией и Китаем США запустят спутники-шпионы, чтобы контролировать Китай, Россию и мусор Илона Маска

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Космический спутник на орбите Земли. Элементы этого изображения предоставлены NASA

Пентагон приступил к подготовке разведывательной базы для будущих «звездных войн». Как сообщает Bloomberg, этим летом американцы запустят на орбиту группу спутников Silent Barker, которая позволяет отслеживать действия России и Китая в космосе. NEWS.ru спросил у экспертов, когда противостояние с Западом перенесется в космос и есть ли у России «Звезда смерти» — оружие, способное уничтожить американскую спутниковую группировку.

Что за спутники Silent Barker

Silent Barker — это американская сеть разведывательных спутников, предназначенных для того, чтобы отслеживать китайские или российские космические аппараты, которые потенциально могут вывести из строя или повредить орбитальные объекты США или их союзников. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Национальное управление военно-космической разведки (NRO) США, эти спутники должны быть до конца лета выведены на геостационарную орбиту на высоте 35,5 тыс. км.

Зачем США понадобились спутники Silent Barker

Для США запуск группировки Silent Barker станет следующим этапом милитаризации космоса. Для них это переход на новый уровень, это нормальный эволюционный процесс, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин.

Фото: space.skyrocket.de/Wikimedia Эскиз военного cпутника GSSAP

«Им нужно следить за активностью других в космосе, — пояснил он в беседе с NEWS.ru. — Еще во времена операции „Буря в пустыне“ Соединенные Штаты 90% информации получали через космос. Тогда у них не было проблем, потому что в космосе у них не было конкурентов. Сейчас ситуация изменилась. Мы по Украине видим, что космос очень активно используется — и средства наблюдения, и космический интернет... Но у США в этом смысле появились конкуренты. В первую очередь Китай, в меньшей степени Россия».

Чего именно испугались в Пентагоне

В Пентагоне прежде всего опасаются действий Китая, у которого есть оружие, предназначенное для поражения спутников. В частности, речь идет о китайском аппарате SJ-21, который был запущен в 2021 году и позже успешно поднял неработающий китайский спутник на более высокую орбиту.

По мнению главы Космического командования США Джеймса Дикинсона, SJ-21 «может явно выполнять противокосмическую роль и подвергать риску наши геостационарные спутники».

Кроме того, согласно данным разведывательного управления Пентагона, другой космический аппарат КНР — Sijian-17 — оснащен роботизированной рукой, которую «можно использовать для захвата других спутников».

Фото: NASA Роботизированный манипулятор на МКС

А Россия может сбивать спутники?

Возможность сбивать или уничтожать спутники при столкновении, маневрируя на орбите другим спутником или направляя на них кинетические малоразмерные снаряды, есть и у России, рассказал NEWS.ru заслуженный военный летчик России, генерал-майор ВВС Владимир Попов.

Он напомнил, что еще во времена СССР в космосе прошли испытания авиационной пушки Р-23М «Картечь», которую устанавливали на космических станциях «Алмаз» и «Салют-3».

«Станции в автоматическом режиме дали отстрелять несколько снарядов. Потом она сошла с орбиты. Потом уже и мы, и американцы испытывали кинетическое оружие. Это типа пневморужья, которое стреляет мелкими шариками, способными разрушать космические аппараты», — рассказал эксперт.

Фото: Pulux11/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons «Алмаз»

Спутники на низких орбитах можно сбивать высотной истребительной авиацией, добавил Попов.

«Наши истребители могут поднимать ракеты примерно до высоты, на которой летает МКС (от 270 до 500 км над Землей. — NEWS.ru). Наконец, такие спутники могут сбивать противоракеты наземного базирования. Поэтому американцы и поднимают орбиту своей группировки, чтобы современные системы не смогли ее достать», — пояснил эксперт.

Осенью 2021 года Космическое командование США заявило, что Россия якобы провела испытания противоспутниковой ракетной системы. В ходе тестов будто бы был уничтожен советский спутник «Космос-1408», запущенный на околоземную орбиту в 1982 году. По данным американских военных, ракета поразила космический аппарат и создала поле обломков на низкой околоземной орбите.

За чем будут следить спутники-шпионы

Американские генералы уверены, что контркосмические операции будут неотъемлемой частью потенциальных военных кампаний Народно-освободительной армии КНР. Отслеживать такие операции и призвана группировка Silent Barker.

«В свое время они говорили о „звездных войнах“. Это и есть элемент „звездных войн“: они хотят поставить под свой контроль всю остальную спутниковую группировку, которая летает на малых околоземных и стационарных орбитах. Таким образом они будут мониторить общую обстановку в ближнем космосе», — подчеркнул Попов.

По его словам, российские военные спутники сейчас работают преимущественно на малых орбитах. Спутники оптико-электронной разведки работают на высотах 150–200 км, радиолокационные станции — 300 км и выше.

В «условиях абсолютного недоверия» между сторонами возможного военного конфликта, указывает Ионин, отслеживать действия вероятного противника в космосе необходимо прежде всего для того, чтобы не допускать операций «под чужим флагом».

«В чем проблема космических систем? Что там легко можно проводить операции под чужим флагом. Потому что часто вообще непонятно, что произошло. Спутник связи неожиданно вышел из строя. Что это было — космический мусор или внешнее воздействие? Как это определить? В этом самая большая проблема», — пояснил эксперт.

«Илон Маск — это такой „космический барон-разбойник“»

Однако задачей группировки Silent Barker может быть не только отслеживание действий потенциального противника в космосе, но и деятельности коммерческих компаний. Так, с точки зрения космического мусора самую большую угрозу представляют системы типа Starlink Илона Маска.

Фото: imago-images.de/Global Look Press Илон Маск

«С другой стороны, у Маска нет никаких обязательств ни перед кем. По нынешнему космическому праву ответственность есть только у государств. У коммерческих компаний никакой ответственности нет. Так что Маск, у которого сейчас спутников больше, чем у всех стран мира, вместе взятых, — это такой „космический барон-разбойник“. Он бизнесмен, и он ориентируется прежде всего на прибыль», — пояснил Ионин.

Напомним, в 1980-е годы в США была запущена Стратегическая оборонная инициатива (СОИ) — долгосрочная программа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, также известная как программа «звёздных войн». Основной целью СОИ являлось создание научно-технического задела для разработки широкомасштабной системы противоракетной обороны (ПРО) с элементами космического базирования, исключающей или ограничивающей возможное поражение наземных и морских целей из космоса.

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