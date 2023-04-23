Маск пожертвовал Украине баснословную денежную сумму Маск заявил, что пожертвовал Украине $100 млн

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск пожертвовал Украине $100 млн. Так предприниматель ответил в Twitter на просьбу писателя Стивена Кинга передать его синюю галочку в соцсети, означающую подлинность аккаунта, фонду, оказывающему помощь Киеву.

Я пожертвовал $100 млн Украине, а сколько ты пожертвовал? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны [США], — написал бизнесмен.

Ранее американская компания SpaceX, основателем которой является Маск, ограничила использование Украиной сети Starlink при управлении беспилотными летательными аппаратами. Президент компании Гвинн Шотвелл подчеркнула, что Starlink не предназначен для превращения в оружие. По ее словам, контракт компании с Киевом предусматривает использование сети прежде всего в гуманитарных целях, в то время как управление БПЛА с ее помощью выходит за рамки соглашения.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что украинский конфликт закончится, когда Европа и США перестанут финансировать Киев, поскольку Украина является несуществующей страной в финансовом плане. По его словам, поддержка Запада не может продолжаться бесконечно.

С венгерским премьером согласился экономист Андрей Колганов. Он предположил, что Украина не протянет более полугода, если Запад отрубит финансовую помощь. При этом эксперт отметил, что такой сценарий пока нереален, поскольку Запад еще не принял решение о сворачивании «украинского проекта».