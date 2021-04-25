С космодрома в Калифорнии запустили спутник-разведчик США

https://static.news.ru/photo/2a88771c-a6d5-11eb-bca5-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: ksby.com

Запуск тяжёлой ракеты-носителя Delta IV с секретным аппаратом NROL-82, предназначенным для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США осуществила компания United Launch Alliance (ULA) с космодрома на авиабазе Ванденберг в Калифорнии. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что деятельность НУВКР, которое контролирует разведывательные спутники США, является засекреченной. В этой связи подробности миссии NROL-82 также остаются неизвестны .

Компания ULA была создана в США в 2006 году. Она является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin. Штаб-квартира компании расположена в городе Сентенниал, штат Колорадо.

Ранее сообщалось о том, что ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный. Она вывела на орбиту 36 британских спутников связи компании OneWeb.