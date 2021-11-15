В NASA осудили РФ за испытание космического оружия

Директор NASA Билл Нельсон заявил, что испытание Россией противоспутниковой ракеты может поставить под угрозу работу Международной космической станции (МКС). Он считает действия Москвы «дестабилизирующим поступком», сообщается на сайте космического агентства США.

Как и госсекретарь [США Энтони] Блинкен, возмущён этим безответственным и дестабилизирующим поступком, — подчеркнул Нельсон.

По его мнению, является немыслимым то, что «Россия поставила под угрозу не только американских астронавтов и их международных партнёров на МКС, но и своих собственных космонавтов».

Директор NASA напомнил, что астронавты и космонавты на два часа запирались на космических кораблях, пристыкованных к МКС, в надежде избежать столкновения с обломками советского спутника, который и был сбит при испытании ракеты. Нельсон уточнил, что «облако обломков» теперь пролетает рядом с МКС каждые 90 минут.

Под угрозой также оказались космическая станция КНР и тайконавты на её борту, отметил глава NASA.

Ранее стало известно, что мишенью якобы проведённых Россией испытаний противоспутниковых систем стал советский орбитальный аппарат, заявило космическое командование США. Уничтожен был спутник «Космос-1408». Ракета поразила его и создала поле обломков на низкой околоземной орбите, отметили американские военные. «Космос-1408» был запущен на околоземную орбиту в 1982 году.