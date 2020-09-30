Названы размеры возможного отверстия в российском модуле МКС

https://static.news.ru/photo/0482b22a-03cf-11eb-98ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Space_Station/twitter.com

Утечка воздуха на российском сегменте Международной космической станции (МКС) в модуле «Звезда» может происходить из отверстия или трещины размером в 0,6 — 0,8 мм. Об этом экипажу рассказал руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.

Площадь сечения этой негерметичности 0,2 квадратных миллиметра, что соответствует размеру возможного отверстия или трещины 0,6-0,8 миллиметра, — заявил специалист.

Трансляция переговоров с экипажем велась на сайте NASA.

Соловьёв полагает, что отверстие может находиться в месте скопления конденсата. Он отметил, что на орбитальной станции «Салют-7» в бытность космонавтом ему приходилось замазывать «всякие дырки», которые были большего размера, чем сейчас на МКС.

Как писал NEWS.ru, российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер пожаловались, что плохо спали из-за утечки воздуха в модуле «Звезда». Во время переговоров с подмосковным центром управления полётами космонавты рассказали, что им «было некомфортно».

Утечка воздуха была обнаружена 29 сентября. За восемь часов давление атмосферы МКС уменьшилось на 1 мм ртутного столба. В Роскосмосе заявили, что утечка не угрожает станции и её экипажу. Предположительно, воздух выходит за борт через один из вакуумных клапанов.