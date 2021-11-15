Космическое командование США: РФ сбила в космосе советский спутник

Читайте нас в Google Новости

Космическое командование США заявило, что мишенью якобы проведённых Россией испытаний противоспутниковых систем стал советский орбитальный аппарат. Уничтожен был спутник «Космос-1408», говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте командования.

Россия испытала противоспутниковую ракету прямого восхождения 15 ноября. Она поразила российский спутник «Космос-1408» и создала поле обломков на низкой околоземной орбите, — отмечается в сообщении.

Спутник «Космос-1408» был запущен на околоземную орбиту в 1982 году.

Российские испытания в командовании назвали пренебрежением к вопросам безопасности космоса. Военные США считают, что обломки спутника будут и дальше нести угрозу для космических аппаратов и миссий. Для предотвращения столкновений им придётся совершать манёвры.

Также в командовании подчеркнули, что разрабатываемое Россией космическое оружие усложнит США и союзникам использование космоса, подрывают стратегическую стабильность и представляют угрозу.

Ранее стало известно, что испытание Россией противоспутниковых систем противоречит позиции Москвы о недопустимости размещения оружия в космосе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Такие действия Москвы он назвал безрассудными и безответственными. Он добавил, что Вашингтон вместе с союзниками станет искать способы реагирования на испытание Россией космического оружия.