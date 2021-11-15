Блинкен заявил о «безответственном» поведении России в космосе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что испытание Россией противоспутниковых систем противоречит позиции Москвы о недопустимости размещения оружия в космосе. Такие действия Москвы он назвал безрассудными и безответственными, сообщает РИА Новости.

События 15 ноября ясно демонстрируют, что Россия своим безрассудным и безответственным поведением, несмотря на заявления против размещения оружия в космосе, готова поставить под угрозу долгосрочную устойчивость космической среды и использование космоса всеми странами, — подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что Вашингтон вместе с союзниками станет искать способы реагирования на испытание Россией космического оружия. Блинкен также призвал «все ответственные космические нации» вместе разработать нормы ответственного поведения на орбите Земли.

И воздерживаться от проведения опасных и безответственных разрушительных испытаний, подобных тем, которые проводит Россия, — добавил госсекретарь.

Ранее стало известно, что Москва испытала противоспутниковое оружие. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. По его словам, в результате якобы возникла угроза безопасности экипажа Международной космической станции. Он пояснил, что после испытаний якобы появилось множество обломков космического мусора, которые теперь «угрожают интересам всех стран».