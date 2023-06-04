Рой спутников Starlink заметили в небе над Белгородом

Фото: SpaceX

Спутники Starlink в представлении художника

Telegram-канал Mash сообщил, что в небе над Белгородом заметили рой спутников Starlink. Канал со ссылкой на местных жителей уточняет, что после пролета устройств Вооруженные силы Украины начали обстреливать село Муром и саму столицу области. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Он координирует. Вчера точно так же было, — рассказал очевидец.

Ранее Bloomberg сообщил, что американская компания SpaceX получила заказ от Министерства обороны США на предоставление услуг спутниковой связи через системы Starlink для последующей их отправки на Украину. В ведомстве подчеркнули, что спутниковые системы жизненно необходимы Киеву в период проведения боевых действий.

До этого компания SpaceX ограничила использование Украиной сети Starlink при управлении беспилотными летательными аппаратами. Президент компании Гвинн Шотвелл подчеркнула, что Starlink не предназначен для превращения в оружие. По ее словам, контракт компании с Киевом предусматривает использование сети прежде всего в гуманитарных целях, в то время как управление БПЛА с ее помощью выходит за рамки соглашения.