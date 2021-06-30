Роскосмос рассекретил переговоры погибших в 1971 году космонавтов

Роскосмос опубликовал на своём сайте рассекреченные переговоры экипажа космического корабля «Союз-11», погибшего ровно 50 лет назад при возвращении с орбитальной станции «Салют» на Землю.

Огласке преданы переговоры космонавтов перед стартом с космодрома Байконур, и перед посадкой, завершившейся трагедией из-за разгерметизации спускаемого аппарата.

Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев возвращались на Землю 30 июня 1971 года. Их переговоры при спуске начинаются с момента расстыковки со станцией. Последнее, что услышали от космонавтов с Земли, было шутливое пожелание Волкова:

Завтра встретимся, готовьте коньяк.

На высоте около 150 км радиосвязь с космонавтами прервалась. Спускаемый аппарат штатно приземлился в заданном районе. Однако поисковая группа после вскрытия капсулы обнаружила лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни.

Причиной их смерти стал открывшийся в спускаемом аппарате на высоте 150 км вентиляционный клапан. Через 40 секунд давление внутри упало, и космонавты погибли. Спасти их могли полётные скафандры, но они находились без них из-за малых размеров кабины.

Ранее стало известно, что астронавты МКС сообщили о головной боли. Эксперты NASA считают, что причиной может быть повышенное содержание углекислого газа на станции, российские учёные с ними не согласились. Об этом сообщается в докладе специалистов Роскосмоса. В документе говорится, что в медицине известно более 200 причин возникновения головной боли. У членов экипажа МКС она могла возникнуть вследствие невесомости, когда кровь во время полёта приливает к голове.