Трампу рассказали о первой в мире российской вакцине от коронавируса

https://static.news.ru/photo/15621f96-dd9a-11ea-b559-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Президента Соединённых Штатов Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Президента проинформировали об этом, — цитирует её РИА Новости.

Макинани не стала комментировать российское достижение и лишь добавила, что главу государства также информируют о разработке американской вакцины, которая проходит испытания в соответствии со стандартами для американских вакцин, чтобы доказать безопасность и эффективность.

Ранее президент России Владимир Путин проинформировал, что 11 августа в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Как уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, речь идёт о разработке Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V».

В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года. До этого в массовое производство он не попадёт, так как пока что были проведены доклинические испытания и первые две фазы клинических, однако после процедуры регистрации предстоит ещё третий этап, в ходе которого круг добровольцев будет расширен и будет применён более глубокий анализ результатов.

Первыми иммунизацию пройдут люди из так называемых групп риска: врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной. Тем не менее население проявляет большой интерес к такой возможности, писал NEWS.ru.