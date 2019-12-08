https://static.news.ru/photo/9a573f34-199a-11ea-b9d2-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что ни один из предыдущих американских лидеров не выполнял данные Израилю обещания честнее, чем он.

По словам главы государства, его предшественники только на словах хорошо относились к Израилю.

Мне кажется, они не собирались ничего делать. В отличие от других президентов я держу свои обещания, — цитирует Трампа Associated Press.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США за время своего пребывания на посту признал Иерусалим столицей Израиля и перенёс в этот город американское посольство, которое, как и дипломатические представительства многих других государств, находилось ранее в Тель-Авиве.