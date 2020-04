Трамп собирается принять решение, снимать ли санитарные ограничения в США

Трамп сейчас, с одной стороны, видит необходимость возобновить экономическую активность в стране, а с другой стороны, боится усугубить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. При этом Трамп отметил, что «некоторые лживые СМИ» утверждают следующее: это решение могут принять губернаторы штатов.

For the purpose of creating conflict and confusion, some in the Fake News Media are saying that it is the Governors decision to open up the states, not that of the President of the United States & the Federal Government. Let it be fully understood that this is incorrect....