США

Трамп собирается принять решение, снимать ли санитарные ограничения в США

19:10, 13 апреля 2020 18
Фото: Braulio Jatar/Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что в скором времени примет решение, стоит ли снимать санитарные ограничения, введённые в связи с распространением COVID-19. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Трамп сейчас, с одной стороны, видит необходимость возобновить экономическую активность в стране, а с другой стороны, боится усугубить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. При этом Трамп отметил, что «некоторые лживые СМИ» утверждают следующее: это решение могут принять губернаторы штатов.

Решение будет принято мной в скором времени при участии губернаторов и с учётом мнения других людей, — написал президент США.

29 марта Трамп продлил санитарные ограничения. Они будут действовать в США до 30 апреля. Сейчас в Штатах работают только предприятия, реализующие товары первой необходимости, магазины и аптеки. Рестораны и кафе работают только на доставку и на вынос. Спортзалы, магазины одежды, спа-салоны, кинотеатры и театры закрыты.

Сейчас в Америке, по данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчёты на основе сведений федеральных и местных властей, зафиксировано более 557 тысяч случаев заражения COVID-19. Жертвами пандемии стали более 22 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, ранее Трамп заявил, что страны — участницы ОПЕК+ хотят, чтобы общее сокращение добычи нефти достигло 20 млн баррелей в сутки.

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