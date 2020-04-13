Трамп собирается принять решение, снимать ли санитарные ограничения в США

https://static.news.ru/photo/426acd22-7da4-11ea-bd9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Braulio Jatar/Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, что в скором времени примет решение, стоит ли снимать санитарные ограничения, введённые в связи с распространением COVID-19. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Трамп сейчас, с одной стороны, видит необходимость возобновить экономическую активность в стране, а с другой стороны, боится усугубить ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. При этом Трамп отметил, что «некоторые лживые СМИ» утверждают следующее: это решение могут принять губернаторы штатов.

Решение будет принято мной в скором времени при участии губернаторов и с учётом мнения других людей, — написал президент США.

For the purpose of creating conflict and confusion, some in the Fake News Media are saying that it is the Governors decision to open up the states, not that of the President of the United States & the Federal Government. Let it be fully understood that this is incorrect.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2020

29 марта Трамп продлил санитарные ограничения. Они будут действовать в США до 30 апреля. Сейчас в Штатах работают только предприятия, реализующие товары первой необходимости, магазины и аптеки. Рестораны и кафе работают только на доставку и на вынос. Спортзалы, магазины одежды, спа-салоны, кинотеатры и театры закрыты.

Сейчас в Америке, по данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчёты на основе сведений федеральных и местных властей, зафиксировано более 557 тысяч случаев заражения COVID-19. Жертвами пандемии стали более 22 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, ранее Трамп заявил, что страны — участницы ОПЕК+ хотят, чтобы общее сокращение добычи нефти достигло 20 млн баррелей в сутки.