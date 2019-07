Трамп уверен, что женщины должны раскаяться за «ужасные (полные ненависти) вещи, которые они сказали». При этом политик не уточнил, что конкретно он имеет в виду.

Кроме того, американский лидер отметил, что не верит в любовь конгрессменов к США, а также подчеркнул, что они уничтожают Демократическую партию. При этом, по словам Трампа, эти женщины слабы и не уверены в себе, так что не смогут разрушить американскую нацию.

I don’t believe the four Congresswomen are capable of loving our Country. They should apologize to America (and Israel) for the horrible (hateful) things they have said. They are destroying the Democrat Party, but are weak & insecure people who can never destroy our great Nation!