Президент США Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter снова обратился к четырём женщинам-членам Демократической партии, оскорбительные твиты о которых писал ранее. Он потребовал от них извинений перед Израилем и Штатами.

Трамп уверен, что женщины должны раскаяться за «ужасные (полные ненависти) вещи, которые они сказали». При этом политик не уточнил, что конкретно он имеет в виду.

Кроме того, американский лидер отметил, что не верит в любовь конгрессменов к США, а также подчеркнул, что они уничтожают Демократическую партию. При этом, по словам Трампа, эти женщины слабы и не уверены в себе, так что не смогут разрушить американскую нацию.

Ранее News.ru писал, что Трамп не считает расистскими свои высказывания в адрес женщин из прогрессивного крыла Демократической партии, состоящих в Палате представителей американского Конгресса. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос прессы.

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