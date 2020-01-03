https://static.news.ru/photo/d041031e-2df4-11ea-adac-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп опубликовал первое сообщение на своей странице в Twitter после убийства командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Глава Соединённых Штатов решил выложить изображение американского флага. До этого он молчал на протяжении 12 часов.

Как писал NEWS.ru, ранее иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран и «свободные страны региона» готовы отомстить за гибель Касема Сулеймани.