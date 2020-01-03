Президент США Дональд Трамп опубликовал первое сообщение на своей странице в Twitter после убийства командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Глава Соединённых Штатов решил выложить изображение американского флага. До этого он молчал на протяжении 12 часов.
Как писал NEWS.ru, ранее иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран и «свободные страны региона» готовы отомстить за гибель Касема Сулеймани.
Операцию в Багдаде, в результате которой погиб глава сил «Кудс», в Пентагоне назвали «решительными оборонительными действиями». В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. Якобы Сулеймани «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».