США

Трамп объяснился после слов о переносе выборов президента США

02:38, 31 июля 2020
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены из-за коронавируса. Однако хозяин Белого дома снова выступил против голосования по почте.

Я не хочу задержки [в проведении выборов]. Я хочу, чтобы выборы состоялись. Но я также не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что все бюллетени пропали, и выборы ничего не значат, — цитирует Трампа РИА Новости.

Американский лидер подчеркнул, что выступает за голосование с предъявлением документов, удостоверяющих личность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп, как многие и ожидали, всё же предложил перенести назначенные на 3 ноября президентские выборы. По его мнению, массовое голосование по почте из-за пандемии чревато беспрецедентными фальсификациями и мошенничеством. Однако шансов у инициативы президента нет. Более того, его броское заявление может привести к нежелательному для него эффекту.

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