Трамп объяснился после слов о переносе выборов президента США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были перенесены из-за коронавируса. Однако хозяин Белого дома снова выступил против голосования по почте.
Я не хочу задержки [в проведении выборов]. Я хочу, чтобы выборы состоялись. Но я также не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что все бюллетени пропали, и выборы ничего не значат, — цитирует Трампа РИА Новости.
Американский лидер подчеркнул, что выступает за голосование с предъявлением документов, удостоверяющих личность.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп, как многие и ожидали, всё же предложил перенести назначенные на 3 ноября президентские выборы. По его мнению, массовое голосование по почте из-за пандемии чревато беспрецедентными фальсификациями и мошенничеством. Однако шансов у инициативы президента нет. Более того, его броское заявление может привести к нежелательному для него эффекту.