Трамп объяснился после слов о переносе выборов президента США

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В штате Нью-Йорк умер семилетний пёс Бадди, ставший первой собакой с диагнозом COVID-19 в США. Как уточняется, немецкая овчарка боролась за жизнь в течение месяца.

Первые симптомы затруднённого дыхания стали наблюдаться у Бадди в середине апреля 2020 года. В июне Служба инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза США зафиксировала у животного коронавирус, пишет журнал National...