Американский лидер Дональд Трамп, как многие и ожидали, всё же предложил перенести назначенные на 3 ноября президентские выборы. По его мнению, массовое голосование по почте — из-за пандемии, — чревато беспрецедентными фальсификациями и мошенничеством. Однако шансов у инициативы президента нет. Более того, его броское заявление может привести к нежелаемому для него эффекту, спровоцировав новую волну критики и обвинений в попытках полностью присвоить себе власть.

Возможность переноса выборов давно обсуждается в американской прессе. В первую очередь, такого рода спекуляции были спровоцированы продолжающимся ухудшением эпидемиологической ситуации в стране. Однако в итоге выход был найден — в виде голосования по почте. Трамп, изначально отрицавший опасность пандемии коронавируса, в итоге признал её, но после этого обратил свою критику уже на метод волеизъявления.

Со всеобщим голосованием по почте выборы 2020 года будут самым неточными и мошенническими в истории. Это будет позором для США. Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут проголосовать должным образом и в безопасности? — написал Трамп в Twitter 30 июля.

Едкие комментарии от интернет-пользователей не заставили себя ждать. Посетители страницы президента сразу уже указали на его всё больше проседающие рейтинги: «нельзя перенести выборы только потому, что вы отстаёте в опросах».

Президентские выборы в США проходят в первый вторник, следующий за первым понедельником ноября, с 1848 года, когда все штаты начали голосовать в один день, исключений не было. Не предвидится и сейчас: американские политики и простые граждане крайне ревностно относятся к политическим традициям страны. Более того, против Трампа играет и знаменитая «система сдержек и противовесов», которая не позволяет ему предпринимать такие ответственные шаги, как перенос общенационального голосования, единолично.

SMG/Global Look Press

Как отметил в разговоре с NEWS.ru эксперт по международной политике Владимир Фролов, реализация трамповской инициативы невозможна: для этого понадобилось бы решение обеих палат Конгресса, а у президента нет большинства в Палате представителей (Нижней палате), контролируемой Демократической партией. И даже в Сенате (Верхняя палата), где доминируют республиканцы, президент не может похвастаться единогласной поддержкой.

В сегодняшнем трамповском заявлении нечего даже обсуждать. Переноса выборов не будет. Трамп просто пытается отвлечь внимание от своего провала в борьбе с коронавирусом и нарастающего понимания, что он вчистую проигрывает выборы. Вообще он может говорить всё, что ему вздумается, это ничего не значит. А нынешнее заявление — это ещё и сигнал, что президент боится уходить и попасть под уголовные дела вместе с семейством и ближайшими советниками. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям