Трамп назвал оригинальную «причину» завершения Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/1d1b8024-dbec-11ea-8b3a-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Global Look Press/Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп считает, что пандемия испанского гриппа стала «причиной» завершения Второй мировой войны.

По его словам, пандемия началась в 1917 году и унесла жизни от 50 до 100 миллионов человек.

Она, возможно, положила конец Второй мировой войне. Все солдаты болели. Это была ужасная ситуация, — подчеркнул Трамп.

The President says the â1917 pandemicâ ended the Second World War pic.twitter.com/jSltuSYim2 — Acyn Torabi (@Acyn) August 10, 2020

Примечательно, что президент Соединённых Штатов смог одновременно перепутать и саму войну, и год возникновения болезни.

Известно, что пандемия испанского гриппа пришлась на период с января 1918-го по 1920 год. Она началась в последние месяцы Первой мировой войны.

Ранее NEWS.ru писал, что немецкое издание Die Welt опубликовало материал, посвящённый поражению Адольфа Гитлера во Второй мировой войне. Так, в качестве основы в статье приводятся мемуары фашистских офицеров, которые были недовольны действиями фюрера.

В частности, в публикации утверждается, что Гитлер совершил фатальную ошибку в марте 1944 года на Восточном фронте. По тактике «жестокой обороны», которую позднее назовут «доктриной добровольной блокады», фашисты до последнего сражались с советскими солдатами, пока те незаметно обходили блок-посты, занятые нацистами, и продолжали наступление.