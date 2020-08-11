Трамп назвал оригинальную «причину» завершения Второй мировой войны

Примечательно, что президент Соединённых Штатов смог одновременно перепутать и саму войну, и год возникновения болезни.
Известно, что пандемия испанского гриппа пришлась на период с января 1918-го по 1920 год. Она началась в последние месяцы Первой мировой войны.
Ранее NEWS.ru писал, что немецкое издание Die Welt опубликовало материал, посвящённый поражению Адольфа Гитлера во Второй мировой войне. Так, в качестве основы в статье приводятся мемуары фашистских офицеров, которые были недовольны действиями фюрера.
В частности, в публикации утверждается, что Гитлер совершил фатальную ошибку в марте 1944 года на Восточном фронте. По тактике «жестокой обороны», которую позднее назовут «доктриной добровольной блокады», фашисты до последнего сражались с советскими солдатами, пока те незаметно обходили блок-посты, занятые нацистами, и продолжали наступление.