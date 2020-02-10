https://static.news.ru/photo/9236b4d0-4c3d-11ea-83af-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг и Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп назвал генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга своим «главным фанатом» в мире.

Трамп считает, что Столтенберг благодарен ему за вовлечение союзников в финансирование НАТО — в декабре члены Альянса наконец договорились выделять не меньше 2% ВВП на коллективную оборону.

Раньше мы платили [в бюджет НАТО] почти 100%, — заявил американский президент на встрече с губернаторами в Вашингтоне.

Столтенберг ранее подтвердил, что страны НАТО начали увеличивать военные бюджеты.

Как писал NEWS.ru, в среднем 53% жителей европейских и североамериканских стран одобряют деятельность НАТО. Наивысший показатель социологи зафиксировали в Польше — 82%.