Американский президент Дональд Трамп назвал генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга своим «главным фанатом» в мире.
Трамп считает, что Столтенберг благодарен ему за вовлечение союзников в финансирование НАТО — в декабре члены Альянса наконец договорились выделять не меньше 2% ВВП на коллективную оборону.
Раньше мы платили [в бюджет НАТО] почти 100%, — заявил американский президент на встрече с губернаторами в Вашингтоне.
Столтенберг ранее подтвердил, что страны НАТО начали увеличивать военные бюджеты.
Как писал NEWS.ru, в среднем 53% жителей европейских и североамериканских стран одобряют деятельность НАТО. Наивысший показатель социологи зафиксировали в Польше — 82%.
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