Стало известно, зачем американцы скупают огнестрельное оружие Аналитик Уинтемьют: спрос на оружие в США вырос в ожидании гражданской войны

Фото: Rafael Rosa/U.S. Air National Guard

Спрос на стрелковое оружие в США растет из-за того, что многие граждане ожидают начало гражданской войны, пишет Live 24, ссылаясь на заявление доктора Гарена Уинтемьюта из центра по исследованию насилия с применением огнестрельного оружия. Эксперт считает, что американцы готовы применить оружие против соотечественников с другими политическими взглядами, а в обществе может начаться раскол.

Граждане США и раньше скупали оружие накануне выборов, однако после выборов продажи снижались. Сейчас население продолжает активно вооружаться, подчеркнул Уинтемьют.

В январе 2020 года продажи оружия резко возросли. Мы знали, что, в отличие от предыдущих всплесков, этот не заканчивается. Люди по-прежнему покупают оружие как безумные, — отметил он.

Результаты опроса, опубликованные ранее The Guardian, показали, что около половины американцев ожидают начало новой гражданской войны в ближайшие несколько лет, а каждый пятый житель страны оправдывает политическое насилие в определённых ситуациях. Кроме того, многие граждане потеряли доверие к политическим институтам страны. Также 40% американцев заявили, что лучше иметь сильного лидера, чем демократию.