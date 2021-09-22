Стало известно о планах Байдена посетить саммит G20

Президент CША Джо Байден планирует посетить саммит G20 в Риме, который состоится с 30 по 31 октября. Для американского лидера это будет первая встреча в подобном формате. Об этом сообщает Axios.

Отмечается, что Белый дом намекнул на поездку в заявлении от 22 сентября. На встрече «Большой двадцатки» американский лидер хочет обсудить множество важных вопросов, начиная от противодействия подъёму Китая и заканчивая борьбой с коронавирусной инфекцией.

По данным Axios, после G20 Байден отправиться в Глазго на саммит Организации Объединённых Наций (ООН) по климату COP26. Также в конце октября глава Белого дома встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее стратегический исследовательский центр RAND, который работает по заказам правительства США, сообщил, что после ухода американских военных из Афганистана Байден намерен вступить в схватку с Россией за влияние на постсоветском пространстве. Начать свою новую кампанию он может с «саммита за демократию», который планируется в декабре этого года.