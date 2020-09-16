США призвали Россию уважать суверенитет Белоруссии

https://static.news.ru/photo/86a29f28-f839-11ea-a0c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Соединённые Штаты призывают Россию уважать суверенитет Белоруссии, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Мы также обсудили необходимость для всех стран, особенно России, уважать суверенитет Белоруссии, — отметил американский политик по итогам переговоров с главой МИД Великобритании.

Госсекретарь США назвал белорусские протесты «вдохновляющими». При этом он указал на то, что власти проявляют жестокость по отношению к участникам акций.

Кроме того, Помпео потребовал, чтобы Минск освободил американского гражданина, передаёт РИА Новости.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву.

Как писал NEWS.ru, Совет Европы (СЕ) обратился к белорусским властям с призывом начать широкий диалог на национальном уровне с привлечением граждан республики. Об этом сообщил на заседании постоянного комитета ПАСЕ представитель страны-председателя в уставном органе Совета — комитете министров (КМСЕ), первый заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис.