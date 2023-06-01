США остановили передачу России информации в рамках ДСНВ Госдеп: США прекратили передавать России данные о вооружениях, включенных в ДСНВ

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Госдеп США сообщил, что Вашингтон прекратил передавать Москве информацию о вооружениях в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Решение Белого дома вступило в силу с 1 июня, говорится в документе, распространенном дипведомством.

США больше не передают России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, которые подпадают под действие двустороннего договора о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

Также Вашингтон отзывает визы, выданные российским специалистам, чтобы они могли проводить инспекции в рамках ДСНВ. США не будут выдавать новые визы.

Кроме того, Вашингтон перестал предоставлять России телеметрическую информацию, которая затрагивала пуски американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что США манипулируют данными о стратегических наступательных вооружениях. Замминистра добавил, что Вашингтон пытается оказать психологическое и военно-политическое давление на Россию и Китай. По словам Рябкова, попытки стран Запада зарабатывать очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов «носят лицемерный характер».

Ранее сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение в Конгресс США законопроект, предусматривающий выход страны из ДСНВ и укрепление ядерных сил. 21 февраля президент России Владимир Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ.