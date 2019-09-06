https://static.news.ru/photo/7fa4f37c-d104-11e9-aea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Maypicture alliance/Global Look Press

США превратились в увядающую сверхдержаву, отказавшись от своих имперских амбиций при Дональде Трампе. Вашингтон больше не может быть надёжным партнёром для других стран НАТО, заявил сотрудник Института стратегических исследований американской армии Азим Ибрагим.

Придя в Белый дом, Трамп начал воплощать своё видение нового мира. В этом мире Вашингтон больше не хочет быть «мировым жандармом», НАТО объявляется бесполезным, — пишет Ибрагим в своей статье для Foreign Policy.

По мнению аналитика, ЕС давно задумывается о создании собственной армии из-за бессилия США и возрождения России. Ибрагим утверждает, что Франция и Германия «осознав новую реальность, решили создать континентальные Вооружённые силы».

Ибрагим обвинил сторонников Трампа в том, что они, по его мнению, видят в России большего друга и союзника, чем в американцах из Демократической партии.

Как ранее писал News.ru, американский журналист Тимоти Уолтон заявил, что в случае войны США проиграют России и Китаю. По его мнению, у Пекина и Москвы на вооружении имеются тысячи «запрещённых» ракет. По его словам, американскую армию вновь конкурентоспособной может сделать создание нового вооружения.