Собака застрелила человека из винтовки NBC News: в США собака случайно наступила на винтовку и убила охотника

Фото: Axel Seidemann/dpa/Global Look Press

В американском штате Канзас собака наступила на винтовку и убила охотника выстрелом в спину, сообщает NBC News. Тело 30-летнего мужчины было найдено в автомобиле на проселочной дороге в 70 километрах к югу от города Уичито.

По версии полиции, собака находилась в задней части пикапа и случайно наступила на винтовку. Пуля попала в спину человека, сидевшего на переднем пассажирском месте.

22 января в Гонконге мясник погиб от удара тесаком при попытке зарезать свинью на скотобойне. Мужчина подстрелил животное из электрошокера, но оно очнулось и повалило его на землю. В тот момент у него в руках был тесак.

Ранее собака застрелила мужчину из ружья в Тосненском районе Ленобласти. Двое друзей вместе с собакой поехали в лес под Тосно на охоту. После нее они сложили ружья на заднее сиденье авто, но забыли поставить одно из них на предохранитель. Мужчины сели в машину, а собака, по предварительным данным, нажала на спусковой крючок, когда крутилась на сиденье.