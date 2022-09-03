В Ленобласти собака застрелила человека

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Собака застрелила мужчину из ружья в Тосненском районе Ленобласти, пишет «КП-Петербург». По данным газеты, двое друзей вместе с собакой поехали в лес под Тосно на охоту. После нее они сложили ружья на заднее сиденье авто, но забыли поставить одно из них на предохранитель. Мужчины сели в машину, а собака, по предварительным данным, нажала на спусковой крючок, когда крутилась на сиденье.

В машине были два ружья, одно из которых не было поставлено на предохранитель. По предварительным данным, собака крутилась и нечаянно нажала на спусковой крючок, — говорится в публикации.

Отмечается, что во время выстрела 47-летний охотник курил у авто. Дробь пробила дверь машины и попала ему в тело. Приятель пострадавшего вызвал медиков. Из-за того, что мужчины находились в глубине леса, врачи долго не могли их найти.

По предварительной информации, мужчина скончался от потери крови. В деле разбираются следователи и полиция. Они устанавливают, мог ли совершить выстрел другой охотник, а после обвинить в этом собаку.

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