СМИ узнали о просьбе к Верховному суду США заблокировать новый закон Техаса Reuters: техкомпании попросили Верховный суд США заблокировать новый закон штата Техас

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Экстренный запрос в Верховный суд США направили лоббистские группы, представляющие ряд американских технологических компаний, включая Meta Platforms (деятельность организации в России запрещена), Twitter и Google. Целью запроса является приостановка действия закона штата Техас, который запрещает крупным социальным сетям блокировать пользователей за их политические взгляды. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно данному закону, социальным сетям с более чем 50 млн активных пользователей в месяц запрещается блокировать участников на основании их политических взглядов. Также закон требует от модераторов соцсетей публично раскрывать принципы модерации контента.

Иск был подан такими группами, как NetChoice и Ассоциация компьютерной и коммуникационной индустрии (CCIA), вскоре после подписания закона губернатором штата Техас в сентябре 2021 года. В декабре окружной суд заблокировал закон. В постановлении суда говорилось, что такого рода ограничения несут ущерб праву компаний на свободу слова. В минувшую среду, 11 мая, апелляционный суд приостановил блокировку и закон снова вошёл в силу.

Ранее новую систему искусственного интеллекта Facebook (соцсеть запрещена на территории РФ) уличили в «высокой склонности» к расизму и предвзятости. По данным разработчиков, нейросеть при безобидных запросах выдаёт «токсичные» результаты, связанные с расистскими и сексистскими стереотипами.