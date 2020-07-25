Шторм «Ханна» в Мексиканском заливе превратился в ураган

https://static.news.ru/photo/d71374b8-ce7d-11ea-b606-fa163e074e61_660.jpg Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тропический шторм «Ханна», который сформировался в Мексиканском заливе, усилился и превратился в ураган.

Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида). По его данным, до «Ханны» в Атлантическом океане в 2020 году ураганов ещё не было.

«Ханна» стала первым ураганом в сезоне 2020 года в Атлантическом океане, — говорится в сообщении.

Скорость порывов ветра в пределах урагана достигает 33,4 м/с. Для классифицирования атмосферного явления как урагана скорость ветра должна достигать 33 м/с. Сейчас он находится в 140 км к северо-востоку от города Порт-Мэнсфилд штата Техас и движется в западном направлении со скоростью около 4 м/с. По данным метеорологов, побережья «Ханна» достигнет 25 июля, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что тропический шторм сформировался в северной части Атлантического океана и движется на северо-восток. Ему дали имя «Эдуард».