Штаб Трампа готовится подать иски из-за подсчёта голосов ещё в двух штатах

https://static.news.ru/photo/abfb76d2-1f30-11eb-b846-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Штаб действующего президента США Дональда Трампа рассматривает возможность подать судебные иски в штатах Аризона и Невада.

Сторонники главы Белого дома рассчитывают не только оспорить там результаты подсчёта голосов, но и попытаться выиграть время для замедления окончательного подсчёта в этих штатах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Также отмечается, что в случае проигрыша Трампа в штате Джорджия, «конечно же», тоже будет затребован пересчёт голосов. По закону данного штата, пересчёт возможен, если разрыв между кандидатами составит менее 0,5%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что избирком штата Джорджия обработал почти 95% бюллетеней и чем больше их обрабатывается, тем меньшим становится преимущество действующего президента США Дональда Трампа. Пока он набирает 49,9% голосов избирателей, а демократ Джо Байден — 48,9%.