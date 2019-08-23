https://static.news.ru/photo/1a7447d4-c70c-11e9-859b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Debby Wong/Global Look Press

Из-за молнии, которая ударила в дерево, пришлось прервать турнир по гольфу PGA в клубе Ист-Лейк в штате Атланта.

В результате ЧП шесть болельщиков, которые укрывались под этим самым деревом от дождя, были госпитализированы. Один из американских метеорологов разместил видео разбушевавшейся стихии в своём Twitter.

Several spectators were injured after lightning struck at East Lake Golf Club during the Tour Championship.



pic.twitter.com/JUBcMwiX4K — Dalton Mullinax (@MullinaxWX) 24 августа 2019 г.

Среди них пятеро мужчин и несовершеннолетняя девушка, пишет The Sun. Всем пострадавшим оказана помощь, а опасности для их жизней нет. Соревнования остановлены из-за плохой погоды. 25 августа их обещают возобновить.

Ранее News.ru писал, что американец Ромулус Макнейл, проживающий в штате Южная Каролина, остался цел и невредим после того, как рядом с ним ударила молния.