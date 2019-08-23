Среди них пятеро мужчин и несовершеннолетняя девушка, пишет The Sun. Всем пострадавшим оказана помощь, а опасности для их жизней нет. Соревнования остановлены из-за плохой погоды. 25 августа их обещают возобновить.
Ранее News.ru писал, что американец Ромулус Макнейл, проживающий в штате Южная Каролина, остался цел и невредим после того, как рядом с ним ударила молния.
Он также подтвердил, что лидеры стран G7 обсуждали возвращение России в формат «Большой восьмёрки». При этом глава Белого дома, отметил, что не знает, вернется ли РФ, сообщило агентство Reuters.
Ранее...
Шесть человек ранены при ударе молнии на турнире по гольфу в США