Фото: Debby Wong/Global Look Press

Из-за молнии, которая ударила в дерево, пришлось прервать турнир по гольфу PGA в клубе Ист-Лейк в штате Атланта.

В результате ЧП шесть болельщиков, которые укрывались под этим самым деревом от дождя, были госпитализированы. Один из американских метеорологов разместил видео разбушевавшейся стихии в своём Twitter. 

Среди них пятеро мужчин и несовершеннолетняя девушка, пишет The Sun. Всем пострадавшим оказана помощь, а опасности для их жизней нет. Соревнования остановлены из-за плохой погоды. 25 августа их обещают возобновить.

Ранее News.ru писал, что американец Ромулус Макнейл, проживающий в штате Южная Каролина, остался цел и невредим после того, как рядом с ним ударила молния.

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