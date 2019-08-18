Американец Ромулус Макнейл, проживающий в штате Южная Каролина, остался цел и невредим после того, как рядом с ним ударила молния.
Инцидент произошёл в округе Хорри. Мужчина рассказал телеканалу
Происшествие было зафиксировано камерой видеонаблюдения, расположенной на одном из зданий. Макнейл опубликовал видеоролик на своей странице в Facebook.
По словам мужчины, произошедшее не на шутку напугало его и он не пожелал бы, чтобы подобное произошло с кем-нибудь ещё.
Ранее News.ru писал, что в Германии в результате удара молнии пострадали 15 человек. Инцидент произошёл на спортивной площадке во время игры в футбол.