https://static.news.ru/photo/cad55b98-c196-11e9-b0c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Американец Ромулус Макнейл, проживающий в штате Южная Каролина, остался цел и невредим после того, как рядом с ним ударила молния.

Инцидент произошёл в округе Хорри. Мужчина рассказал телеканалу WSOC , что направлялся к своему автомобилю, когда рядом сверкнуло, а затем он почувствовал толчок, который едва не сбил его с ног.

Происшествие было зафиксировано камерой видеонаблюдения, расположенной на одном из зданий. Макнейл опубликовал видеоролик на своей странице в Facebook.

По словам мужчины, произошедшее не на шутку напугало его и он не пожелал бы, чтобы подобное произошло с кем-нибудь ещё.

Ранее News.ru писал, что в Германии в результате удара молнии пострадали 15 человек. Инцидент произошёл на спортивной площадке во время игры в футбол.