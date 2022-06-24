Россиянину Украинскому в США грозит 20 лет тюрьмы Россиянин Дмитрий Украинский может быть осуждён на 20 лет тюрьмы в США за мошенничество

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До двадцати лет тюремного заключения грозит российскому гражданину Дмитрию Украинскому в США. Американские власти обвиняют его в мошенничестве. Об этом РИА Новости сообщил представитель офиса прокурора Восточного округа Нью-Йорка Джон Марзули. Первое заседание суда в Нью-Йорке состоялось 21 июня, следующее пока не назначено.

Дмитрий Украинский был задержан 15 июля 2016 года у своего дома в Паттайе и в тот же день доставлен в СИЗО иммиграционной полиции в Бангкоке в Таиланде. Он был арестован по обвинению в отмывании денежных средств на территории США. В феврале 2019 года суд суд Бангкока выдал разрешение на экстрадицию Украинского в США, хотя на тот момент уже имелось постановление о передаче россиянина на родину.

Как показали рассекреченные документы, Украинского заподозрили в мошенничестве на сумму более чем $300 тысяч. Данные были обнародованы 18 июня 2022 года, хотя сами файлы датируются 25 апреля 2016 года. Украинский и его сообщники обвиняются по пяти статьям, включая кибермошенничество, сговор и отмывание денег.

Ранее Украинский также был приговорён к десяти годам лишения свободы судом в Таиланде. Согласно приоритету тайского законодательства, он изначально должен был отбыть срок в азиатской стране. В результате россиянин подпал под несколько амнистий и его срок закончился в ноябре 2021 года. Однако тайские власти к тому моменту уже эстрадировали россиянина на территорию США.