Рейтинг одобрения Байдена упал до минимума с момента инаугурации

Порядка 53% американцев не одобряют деятельность Джо Байдена на посту президента США. Рейтинг действующего главы государства установил очередной антирекорд с момента вступления в должность. Данные опроса издания Washington Post передаёт телеканал АВС.

По данным опроса, поддерживают деятельность Байдена 41% американцев. При этом 39% положительно оценили его работу в отрасли экономики, отрицательно по этому поводу высказались 55%. Кроме того, борьбу Байдена с коронавирусом поддержали 47%, против высказались 49%.

При этом 35% опрошенных считают, что Байден за 10 месяцев, проведённых на посту главы государства, достиг «много» или «достаточно». Порядка 63% респондентов убеждены, что достижения малы или их практически нет.

Порядка 31% полагают, что Байден выполняет свои предвыборные решения, 51% уверены в обратном.

Ранее рейтинг Джо Байдена опустился до отметки 37,8% среди соотечественников. Рейтинг Байдена снижается постепенно. В октябре он опустился до показателя 44,7% с предыдущих 56%. Американист Константин Блохин заявил, что Байден, вероятнее всего, не изберётся на новый срок. Он назвал целью Байдена сформировать условия для победы нового кандидата от партии демократов. И им может стать Камала Харрис, вице-президент США с 2021 года.